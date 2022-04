Scooby repercute contragolpe de Arthur em DG: 'Achei que foi uma coisa mais

"É que, às vezes, ele leva muito para o pessoal", diz Gustavo. O Líder também complementa: "Eu poderia ter falado para ele também que foi por afinidade. Porque sendo sincero, entre ele e o DG, eu sou mais amigo do DG. Acredito que, se ele tivesse que decidir entre eu e o PA, ele também decidiria a favor do PA", finaliza.

Gustavo e Pedro Scooby continuam conversando sobre jogo no Quarto do Líder. O surfista reflete que apenas ele, o Líder e Paulo André não estão na berlinda, e os dois também conversam sobre a escolha de Contragolpe de Arthur Aguiar.

