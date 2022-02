Scooby fala sobre relação com Arthur: 'a gente bate de frente'

"Só que é isso, ele tem questões na vida dele, pelo que ele me contou, e eu acredito nele, que tem questões na vida dele que tornaram ele um cara que ele falou, é verdade. Quando ele deu o exemplo eu falei 'cara, a minha impressão que eu tenho, é que você é um moleque que tipo, você quando se fecha, você apaga a sua luz, tá ligado?". A sister concorda com o brother: "Eu falei isso para ele ontem, que ele se fecha muito, e ele não dá oportunidade de realmente falar o que ele tem para falar, assim, o que ele tem dentro de si. Tipo, ele não abre mais o jogo dele assim", pontuou.

Pedro Scooby respondeu. "Assim, o Arthur é um moleque que eu vou continuar falando com ele. Isso que é bizarro porque eu dou patada nele, mas eu continuo, tipo assim, eu já vi o lugar de coração bom nele. Eu conversei e eu vi verdade na cara dele. Só que, mano, ele me contou, assim, algumas coisas, que eu vou entender. Mas não é por causa disso também que eu vou ficar passando a mão na cabeça dele toda hora".

Larissa questionou Scooby sobre sua relação com Arthur Aguiar, na madrugada desta terça-feira (15), no BBB22.

