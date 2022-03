Scooby e PA revelam que dividem a mesma escova de dente; vídeo

Scooby e PA deixaram os brothers surpresos ao revelarem que usam a mesma escova de dente no BBB22. Além disso, o surfista declarou que suas próximas vitórias serão compartilhadas com o atleta olímpico. "Se eu ganhar, o que é meu é dele, e o que é dele é meu", brincou Scooby.

