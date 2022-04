Saiba quais são os poderes de quem for eliminado no paredão falso no BBB22

Após a eliminação de Eslovênia neste domingo, 3/4, Tadeu Schmidt explica a dinâmica do jogo para os próximos dias. O apresentador explica que terá um Paredão Falso e, desta vez, com uma novidade: o participante que será salvo pelo público vai para um Quarto Secreto e ganhará o poder de "Big Boss". Ou seja, poderá controlar os confinados de algumas maneiras.

