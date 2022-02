Repescagem? Tadeu Schmidt dá a entender que BBB 22 terá ‘Quarto Preto’

Tadeu Schmidt terminou a edição ao vivo do BBB 22 desta sexta-feira (18) sendo abduzido por ‘Robbb Malvadão’ e deixou um mensagem no ar: “A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem prova do anjo e mais um festão da casa. Vocês fiquem ligados, o Big Fone é a grande prova de que a qualquer momento o BBB 22 pode surpreender qualquer um”, disparou.

Genteeee, acho que vem repescagem ai, e essa voz que o Tadeu fala chamando ele (Era o jeito que a Naiara sempre chamava)



Não nos faça sonhar, Tadeu!! #BBB22 pic.twitter.com/0KjsrIxoJc — Paola Debochada (@PaolaDeboche) February 19, 2022

Mais tarde, o apresentador gravou um stories em casa e deu a entender que terá um “Quarto Preto” no BBB 22. “Robbb me levou para um lugar esquisito, não enxergava nada, sorte que eu ouvi uma voz me chamando: “Tadeu, ô Tadeu” e aqui estou”, disse.

Não demorou muito para que os internautas levantassem suspeitas de que o ‘Quarto Preto seria uma repescagem, ou seja, um participante eliminado voltaria ao programa assim como aconteceu com Maurício Mau Mau no BBB 11. As especulações não pararam por aí, isso porque muitos acreditam que Nayara Azevedo volte ao programa na suposta repescagem já que era ela quem costumava chamar por Tadeu a todo momento nas edições ao vivo.