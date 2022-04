Pela 1ª vez, final do BBB será apenas com brothers do 'camarote'

Arthur, DG e PA são os finalistas e disputam o prêmio de R$1,5 milhão do BBB22. É a primeira vez na história do programa, que a grande final será disputada por apenas participantes homens e do Camarote.

A ideia de incluir famosos no BBB começou em 2020 e, desde então, disputaram a final tanto os Pipoca, participantes anônimos, e os Camarotes, sendo que nas três últimas edições do reality show, os vencedores foram do time Pipoca.

BBB 20

A final teve Manu Gavassi e Rafa Kalimann, ambas Camarote, e Thelma Assis, a campeã do time Pipoca com 44,1% dos votos.

BBB 21

Julitte, do time Pipoca, venceu a edição com 90,15% dos votos. Ela disputou a final contou com Fiuk e Camilla de Luca, os dois Camarotes.