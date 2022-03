Pedro Scooby confronta Arthur sobre atitude com DG: 'vou te dar uma lição s

Em uma discussão que durou horas, Pedro Scooby, Paulo André e Arthur Aguiar tentaram passar a limpo o climão entre eles e em um certo momento, o surfista disse que daria ao ator uma lição sobre amizade.

Scooby falou com Arthur sobre ele não ter falado com DG ainda, perguntou se Arthur vai esperar dg sair terça. Scooby ainda falou “você tá dando uma lição sobre jogo e eu tô de dando sobre amizade” #BBB22 pic.twitter.com/ydhjJ0K4h7 — bife duro da rita cadillac (@bifedurodarita) March 27, 2022

Scooby questionou o fato de Arthur só pensar em jogo e criticou sua postura com Douglas Silva, com quem o brother não fala há dois dias desde a decisão do grupo em pular da prova de resistência. “O DG foi o primeiro a te dar a mão aqui dentro. Aí você sempre leva pra forma que você pensa, mas não é a forma certa. Se parar pra pensar, o DG foi a primeira a te dar a mão. Mas isso é forma de tratar o DG?”, questionou.

Arthur disparou: “Mas eu não to tratando mal ele”.

Scooby e PA emparedam o Arthur, certíssimos! pic.twitter.com/htjnQdwfeX — Rosana Fernandes (@rosanadaderio) March 27, 2022

Scooby disse que se isso não é tratar mal ele está vendo outro universo. “A parada aconteceu há dois dias atrás, até agora não teve momento pra falar com ele? Você conversou com a gente [ele e PA] na festa, mas e o cara, que foi o cara que te ajudou lá no início quando ninguém te deu a mão? É essa que é a parada”.

scooby expondo a ingratidão do arthur virando as costas pro dg que foi a primeira pessoa que acolheu ele na casa pic.twitter.com/Fy3tvtedG3 — ana (@lerdissima) March 27, 2022

O surfista seguiu criticando que Arthur não prioriza amizade e sim o jogo. PA pediu desculpas por sua decisão ter respingado em Arthur, mas disse: "o que Scooby está falando é um fato.”.

A dupla também se mostrou irritada com o fato de Arthur, ao invés de conversar com eles, ter dado um coração partido para o grupo no Queridômetro. “Tu tá na frente dum amigo teu, aí você não verbaliza isso pra ele e depois cê manda um coração partido pra ele no Whatsapp, no Instagram?”.

“Você posta Twitter lá: ‘ai, tô chateado’? Ou tu vai direto nele e resolve a parada?“, perguntou PA.