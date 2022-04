Paredão falso será formado neste domingo no BBB 22; saiba a dinâmica

Assim que o eliminado do paredão deste domingo se despedir dos colegas de confinamento na terça-feira (5), ele vai direto para um quarto onde poderá brincar de Boninho, o "Big Boss" do reality global, por um certo período, que ainda não foi revelado.

O paredão do BBB 22 deve acontecer neste domingo (3). os confinados vão ter a 11ª eliminação, uma prova do líder e uma nova formação de berlinda, que vai mandar um brother para um quarto secreto.

