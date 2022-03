PA reage a plano de Arthur para votação: 'manobra arriscada'

O Líder da semana começa a mexer nos bonecos dos brothers. "Não vai votar no PA [Lucas] e não vai votar no PA [Eliezer]. Só vai fazer quatro votos. Vocês vão fazer quatro votos [Douglas Silva, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby]. Aí, eu vou desempatar", sugere.

Arthur Aguiar, então, segere conversar com Eliezer para organizar uma votação para salvá-lo do Paredão. "Se for para ele não ir? Entendeu qual é a estratégia? Eu falo: 'é o seguinte, para tu não ir é isso, isso, isso. O que você acha?'. Aí, ele não vota no PA pensando que tu [Pedro Scooby] ganhou o Anjo", explica.

