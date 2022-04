PA questiona Scooby sobre voltar a morar no Brasil: 'É quase impossível'

Em seguida, PA questionou se Scooby pensa em voltar a morar no Brasil. "Vir morar no Brasil é quase impossível... Por causa das crianças. Moram lá em Portugal, não têm como vir para cá", explicou o surfista.

No quarto do líder, PA e Scooby conversaram sobre os rumos que levarão após o BBB22 e o surfista revelou os planos que sua esposa, Cíntia Dicker, tem de engravidar até o final do ano.

