PA e Scooby vão a loucura com show de Filipe Ret e L7nonn; vídeo

"Esquece", disse L7nnon ao começar 'Corte Americano', a música de parceira dele com Filipe Ret. "Muito feliz de estar aqui com vocês, esquece tudo", completou o rapper.

PA e Scooby foram a loucura com show de L7nnon e Filipe Ret, na madrugada desta quinta-feira (14), durante festival de música no BBB22. Eles gritaram e pularam com cada música dos artistas.

