PA dedica música a seu filho, PAzinho: 'Eu choro com essa'

DG e Arthur se juntaram ao PA no palco e deram coro na canção "Blue agora é cor do amor."

"Eu choro com essa. Essa música é para o meu filho", disse o atleta. Em seguida, ele começou a cantar: "Meu coração acelerou quando eu te vi. Foi a primeira vez que alguém me olhou bonito assim e a gente nunca mais se separou..."

PA aproveitou para soltar a voz durante a festa do líder Arthur e dedicou a música Casa Azul, do cantor Ferrugem, ao seu filho, o PAzinho.

