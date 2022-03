Natália se irrita com Jessi e dispara: 'A minha vontade é de me afastar'

"Eu não tenho paciência para essas coisas pequenas. Eu gosto muito dela, acho ela uma pessoa fenomenal. Eu estou com ela. Mas aí por causa de umas coisinhas bestas, ao invés dela entrar na descontração... A minha vontade é de me afastar", disse a designer de unhas.

Natália desabafou com Lucas depois de se irritar com atitudes de Jessi no BBB22. Ela ficou chateada após a bióloga ter afirmado que as pessoas tentam limitar sua emoção na casa.

