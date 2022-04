Natália pede perdão a DG após briga, e ator reage: 'Não sinto verdade'

"Eu te sinto muito amigo e, às vezes, sinto que, com você, não preciso ter meio-termo de falar as coisas. Igual, eu falei nervosa, mas não falei tipo para magoar", explicou. "Só quero te pedir perdão mais uma vez", afirmou Natália.

Natália resolveu pedir perdão a DG por ter mandado o brother 'tomar no c*' durante uma discussão pelo uso da água no BBB22.

