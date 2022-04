Naiara Azevedo revela grupo no whatsapp com as 'comadres' do BBB22

A cantora Naiara Azevedo contou que já tem um grupo no whatsapp com as comadres, Jessi, Lina e Natália, após a eliminação das sisters do BBB22.

Naiara postou um print, nesta segunda-feira (18), que mostra conversas individuais com as três amigas, além de um grupo com o nome "Comadres", em que elas se reúnem.

"Pra vida", escreveu a sertaneja na legenda.