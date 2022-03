Na formação do 10º paredão, mais votado pela casa terá poder do contragolpe

A dinâmica desta semana para a formação do paredão no BBB22 será diferente. A cantora Lina é a nova líder após vencer uma prova de resistência que durou mais de 17 horas.

Neste sábado (26), os brothers participarão de outra prova para definir o Anjo da semana. Já no domingo (27), durante o programa ao vivo, o Anjo vai imunizar um participante e, em seguida, a líder vai colocar alguém direto no paredão. Os brothers votarão no confessionário e os dois mais votados vão para a berlinda.

Apenas o primeiro mais votado pela casa terá direito ao contragolpe. O apresentador Tadeu Schmidt explicou as regras. "Se duas pessoas empatarem em primeiro lugar (durante a votação no confessionário), as duas darão o contragolpe, em consenso, no confessionário. Qualquer outro empate acima de duas pessoas em primeiro lugar, a líder vai escolher quem ela vai salvar do paredão, até que sobrem dois emparedados. Eles terão que decidir, em consenso, o contragolpe. Da mesma forma, se houver no segundo lugar. É a líder que também vai escolhe quem ela vai salvar, até que sobrar um emparedado".