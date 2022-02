Maria pede desculpas a Natália após suposta agressão com balde no BBB22

"Eu também fiquei com medo... Na hora pedi desculpas, f***, f***", afirmou Maria. Sem dizer nada, Natália apenas balançou a cabeça sinalizando um "ok".

Após atingir Natália na cabeça com um balde, na noite desta segunda-feira (14), durante o jogo da discórdia do BBB 22, Maria pediu desculpas a sister.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.