Lucas decide a quem dará o colar do Anjo; Arthur define plano B caso Laís esteja imune

Enquanto isso, após a prova do Anjo, o líder Arthur, que quer indicar Laís, definiu seu plano B e caso Lucas decidisse dar a imunidade à médica, colocaria Eslovênia no paredão.

O brother contou a decisão durante o Raio-X da manhã deste domingo. "Acho que, agora, é reta final do game. Hoje tem formação de paredão. O colar [do anjo] vai ser da Eslô e vamos tentar fugir de mais um [paredão]", declarou.

