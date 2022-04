Lina conta que está com medo de paredão: 'Está muito feio para a gente'

No Quarto Grunge, Linn da Quebrada, Jessilane, Natália e Eliezer conversam sobre a situação que se encontram no jogo. A atriz comenta: "Está muito feio para a gente. Eu não estou brincando, você não imagina... Eu nunca tinha sentido um negócio desse como eu senti hoje. Estou com medo".

