Lina comenta parceria com Anitta fora do BBB22: 'Vai ter Versions of Lina'

"Anitta, minha amiga. Um beijo para você! Aquela música... Vai ter 'Versions of Lina' agora. Parece, tão comentando por aí. Não sei, vamos ver...", diz Linn da Quebrada, fazendo um trocadilho com o álbum mais recente de Anitta.

A apresentadora fica em choque com a notícia e Linn fala sobre gravar um feat. com a cantora "Estou amicíssima da Anitta, parece que vai vir feat. por aí. Mentira, estou jogando para o Universo"

No Fora da Casa, Ana Clara não perdeu a oportunidade de saber qual a fofoquinha que Linn da Quebrada e Natália tinham para ela. Sobre as amizades que já fez após o BBB 22, a cantora afirma que "está assim com Anitta".

