Lina aconselha Laís a procurar Arthur na festa do BBB22

"Faz lá assim [chamar ele com as mãos]. Vamos surpreender ele", Lina aconselhou novamente.

"O Arthur está lá sentado desde o começo da festa. Vai lá e faz assim [chama ele com as mãos]", pede Lina. "Ele nem me dá bom dia. Eu fico no vácuo todo dia", contou Laís. "Mentira. Você faz isso, Laís?", indagou a atriz. "Eu faço. Eu falo: 'bom dia, Arthur' e respondo: 'bom dia, Laís'", reafirmou a médica.

Enquanto os brothers curtiam a festa, Lina aconselhou Laís tentar conversar com o líder Arthur Aguiar. Eles são rivais declarados no BBB22 e o brother pretende indicá-la ao paredão.

