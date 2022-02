Larissa entra na coberta de PA, Jade reage e internautas disparam: ‘talaris

A cena repercutiu com internautas criticando a postura de Larissa com o rapaz que está ficando com Jade na casa.

Nesse momento, Jade e Pedro Scooby passam e veem a cena. Rapidamente, Scooby senta ao lado do amigo, tomando o lugar que estava Larissa. Laís chega e fica ao lado do brother. Jade vai além e se enfia mais próxima ainda de PA.

Durante a madrugada, Larissa viu que Paulo André estava sentado sozinho no sofá, e se enfiou na coberta do rapaz, ficando bem próxima dele.

A tag “Talarissa” entrou nos trending topics do Twitter na manhã deste sábado (19) após uma cena curiosa envolvendo a ex-Casa de Vidro no BBB22.

