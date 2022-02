Larissa chora e pede perdão a Natália após ser emparedada no BBB22

"Me desculpe por eu não ter tomado uma atitude diferente. Porque eu vim para tomar uma atitude diferente e, no entanto, eu não consegui fazer isso", disse Larissa.

"Que não era nada pessoal, Nat. Eu entrei com uma visão lá de fora e o Jogo da Discórdia não tinha muito como escolher. Na hora eu falei vou em em Natália porque, para mim, era uma opção mais fácil. E com o passar do tempo eu vi que eu errei", respondeu a pernambucana.

Larissa está no paredão do BBB 22 e aproveitou para pedir perdão à Natália pelos acontecimentos na casa desde a sua chegada.

