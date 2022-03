Laís rasga elogios a Rodrigo, ex-crush eliminado do BBB22

Laís: "É, ele era o homem que mais defendia todas as mulheres desse quarto" Lucas: "Ah, se o Eli escuta um negócio desses". Laís: : "Eli não chega nem perto do que Rodrigo falava pra nós. Rodrigo acreditava, levantava nossa autoestima, estava com a gente, não saía de perto da gente. Estava segurando a nossa mão e não soltou a nossa mão, tenho certeza, até hoje lá fora".

Em conversa sobre o quarto Lollipop com Lucas e Eslovênia, Laís teceu elogios a Rodrigo Mussi, segundo eliminado do BBB22, que foi crush da médica durante a sua breve estadia na casa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.