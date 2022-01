Laís explica para Linn da Quebrada suposto torpedo transfóbico no BBB22

Laís mandou um torpedo anônimo com uma mensagem usando o pronome masculino à Linn da Quebrada. A mensagem causou polêmica e internautas apontaram transfobia na atitude da médica.

Nesta segunda-feira (24), Laís chamou a cantora para revelar que foi ela e explicar que estava se referindo a uma brincadeira que Linn fez com os brothers, e que teria escrito como se fosse a cantora falando, e não direcionando a pergunta a ela.

Laís chamou a Linn para conversar sobre o torpeto enviado a mesma. Ela disse que não estava fazendo uma pergunta e sim reproduzindo uma fala da Linn, pois ela achou o máximo a forma que a mesma ficava falando. Só que após o Tadeu falar no ao vivo, ela ficou se sentindo muito mal. pic.twitter.com/553Mkj1REa — Laís Caldas (@Dra_laiscaldass) January 24, 2022

No programa deste domingo (23), antes da formação do primeiro paredão do BBB22, o apresentador Tadeu Schmidt pediu para que Linn da Quebrada explicasse a tatuagem com o pronome "Ela" que tem acima do olho e pediu que ela esclarecesse como prefere ser chamada.