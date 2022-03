Laís diz que torcerá por 'comadres', se for eliminada: 'quero vocês fortes'

Laís disse que, se sair, estará torcendo para Linn da Quebrada, Jessilane e Natália se saírem bem no jogo. A sister está no paredão com Douglas Silva e Eliezer, e um deles deixará a casa nesta noite. Pensem que o jogo muda toda semana, todo minuto. Então, não se apaguem a isso se eu sair. Sério mesmo. Quero vocês fortes aqui, ganhando prova. De verdade, vou estar torcendo para isso.

"Mas vamos pensar que você vai ficar", respondeu Lina. A médica diz que está rezando por isso e completa: "Já tem pouca mulher, né, gente". Restam cinco sisters e sete brothers na casa. Caso Laís seja eliminada, serão apenas quatro mulheres. "Esse é meu medo. Eu falei no meu raio-x. Nessa atual conjuntura do jogo, acho que é muito importante que a Laís fique. Ainda mais agora que a gente tá chegando no top 10", opinou Jessi.