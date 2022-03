Laís critica discurso de Arthur: 'as coisas que ele fala me diminuem'

"Umas coisas que ele falou ali... Eu sempre sinto que as coisas que ele fala me diminuem. Toda vez que ele se refere a mim, ele fala 'você não sabe o que está falando'. Parece que só ele sabe. Agora ele falou 'você fica criando coisas que não existem'.", disse a sister.

No paredão, Laís desabafou com Eslovênia após ser indicada ao paredão pelo líder Arthur e criticou o discurso do brother.

