Laís confronta jogo de Lucas: 'Até que ponto vale a pena?'

Lucas se defendeu: "Desde o início do programa, o meu foco de voto sempre foi o Lollipop e tinha uma hierarquia ali. O Eli, você... A parada do Pedro foi porque eu realmente queria ver como o povo olhava esse..."

Laís confrontou o modo que Lucas joga no BBB22 para fugir do paredão. O brother conversava com Gustavo sobre suas estratégias e as alianças que fez no reality.

