L7ennon manda recado aos brothers após show: 'Não se arrependam de nada'

Ele manda: 'Eu faria tudo de novo, o Ret faria tudo de novo, vocês fariam tudo de novo. Não se arrependam de nada. Meus sinceros parabéns a cada um de vocês que permaneceram até aqui. E se chegaram até aqui é porque são vitoriosos, independente do que aconteça, do que vá acontecer. Ninguém é mais ou menos importante. Para nós é uma vitória estar aqui nesse lugar, assim como para vocês é uma vitória chegar até essa fase."

Na Festa TikTok do BBB 22, L7ennon e Filipe Ret animaram os brothers, principalmente Paulo André e Pedro Scooby, que cantaram tudo do início ao fim. Agora, os rappers se despedem do palco com a música 'Gratidão'.

