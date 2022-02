Jessi questiona se brothers a definem como 'retardada' e é repreendida por Douglas

"Vocês acham que, só porque a Jade me convidou para o cinema, que eu não sei que ela poderia continuar a votar em mim? Vocês acham que eu sou retardada a esse ponto?", disse a bióloga ao explicar sua relação com Jade Picon.

Após ser indicada pelo quarto lollipop para o paredão, Jessilane conversou com Lucas, Natália e DG, mas utilizou um termo capacitista (discriminação contra pessoas com alguma deficiência) e foi repreendida por Douglas Silva. Ela escapou após ter vencido a prova bate e volta.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.