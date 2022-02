Jessi questiona se brothers a definem como 'retardada' e é repreendida por

A sister, que escapou da berlinda da vez após ter vencido a prova bate e volta, estava explicando sua relação com Jade Picon quando utilizou a expressão. "Vocês acham que, só porque a Jade me convidou para o cinema, que eu não sei que ela poderia continuar a votar em mim? Vocês acham que eu sou retardada a esse ponto?", disse a bióloga.

Durante um desabafo no quarto grunge sobre sua quase indicação ao paredão da semana do "BBB 22" (TV Globo), Jessilane utilizou um termo capacitista (discriminação contra pessoas com alguma deficiência), mas foi repreendida por Douglas Silva.

