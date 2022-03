Jade revela medo de ir ao paredão e PA brinca: 'Você acha que a líder do lollipop vai sair?'

"Você acha que a líder do Lollipop vai sair? A chefe? A rainha? A heroína do Lollipop? Quando o bicho pega quem está a frente de tudo é a Jade Picon. Que domina a cena, que salva os seus aliados.", questionou o atleta.

No quarto do líder, Jade e Paulo André conversaram sobre o jogo da discórdia e a sister comentou sobre uma atitude de Gustavo durante a dinâmica.

