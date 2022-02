Jade diz que vai abrir mão da liderança se a prova for em dupla

Em seguida, Jade revela: "Qualquer outra pessoa que eu for, eu vou dar a liderança para a pessoa, por isso que eu falei que o mais inteligente é eu ir com alguém desse quarto, senão a liderança não é nossa".

"Não vou com Lucas, a gente não concorda que é boa essa estratégia. Nem pra mim, nem pra ele. Se eu for, vai ter que ser com uma pessoa completamente aleatória".

Depois de questionar Jade Picon sobre possíveis duplas na Prova do Líder de logo mais, Laís vai até o Quarto Lollipop para conversar com Eslovênia. A modelo explica à sister:

