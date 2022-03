Jade chama Laís de falsa após pedido de desculpas a Arthur

Em sua participação no BBB - A Eliminação, no Multishow, Jade Picon disse que Laís foi "falsa" ao pedir desculpas a Arthur depois do jogo da discórdia. O brother era rival das duas no confinamento.

"Foi uma falta de comunicação que rolou com a Laís, dela ter ido falar com o Arthur, ter abraçado, falado da filha dele. Quando ela chegou no quarto [lollipop], não comentou isso comigo. Ela não foi totalmente falsa comigo no programa, mas nessa situação específica, foi. Acho que faltou um pouco mais de informação", afirmou a ex-BBB.

Entretanto, Jade comentou que deseja continuar próxima da sister fora da casa. "A Laís é alguém que eu quero ter uma amizade. Para mim, jogo é jogo, e a vida segue aqui fora", disse.