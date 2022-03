Gustavo volta a discutir com Eslo após cobrar empatia de sisters com Laís

Eslovênia e Gustavo voltaram a falar da suposta "falta de empatia" do quarto lollipop com Laís na hora da sessão com a psicóloga e acabaram discutindo durante a festa do líder, nesta quinta-feira (03), no BBB22. A médica teria passado a noite chorando após a eliminação de Larissa.

"Como eu tenho muita empatia, a dor do outro é sempre maior que a minha", disparou Gustavo.

"Empatia também é respeitar o momento do outro", rebateu Eslovênia. A miss explicou que é necessário respeitar a fila para o atendimento com a psicóloga e Gustavo afirmou que ficou nervoso com a falta de "tato" em alguns brothers.

O brother finalizou afirmando que sentiu e continua sentindo que faltou empatia por parte das sisters.