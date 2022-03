Gustavo mira em Natália para próximo paredão: 'último dela foi na 3ª semana

Lucas está no paredão após receber 6 votos da casa e decidiu conversar com os brothers que votaram nele, entre eles, Gustavo.

Ainda conversando com Lucas sobre as estratégias de jogo no BBB22, Gustavo revelou ao brother que além de Eslovênia, a Natália também está em sua mira como opção de voto para o próximo paredão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.