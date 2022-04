Gustavo indica Jessi e Eliezer ao paredão e 'força' brothers do grunge a votarem entre si

Com a indicação do ex-Casa de Vidro, os brothers do quarto grunge terão que votar entre si no confessionário e o mais votado pela casa terá direito a um contragolpe.

"Sempre me considerei um movimentador, que colocava as peças para o público jogar. Então, vou indicar a Jessi. Já faz mais de um mês que ela não vai. Somente por esse motivo mesmo", justificou o brother.

