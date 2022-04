Fora do BBB22, Gustavo declara: ‘Não vamos deixar a padaria acabar com o programa'

Gustavo, 15º eliminado do BBB22 com 81,53% dos votos, pediu a eliminação de Eliezer e alfinetou a torcida do ator Arthur Aguiar.

Com a tag “Fora Eli”, o ex-bbb publicou um vídeo no story do instagram e disse torcer por Pedro Scooby: “Outra coisa que queria lembrar ein, o Scooby quer muito pegar o Carnaval mas eu não quero que ele passe junto comigo não”, afirmou.

Em seguida, Gustavo cutuca os fãs de Arthur e pede a eliminação do designer: “Não vamos deixar a padaria acabar com o programa”. “Fora Eli, fora Eli, fora Eli”, acrescentou.