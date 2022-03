Ex-bbb Thais Braz faz cirurgia para diminuir testa e mostra resultado

O que chamou atenção dos internautas foi que Thaís conversou com os seguidores ao lado do ex-bbb Gui Napolitano, que a encheu de beijos e reforçou os boatos de que os dois estejam namorando.

“Vou ficar uma semana com essa faixa, depois tiro e uso só pra dormir. A única coisa que sinto é, tipo, latejando a cabeça às vezes. Mas bem mais tranquilo do que imaginei”, contou.

“Estou sumida por motivos de... tirei dois centímetros da minha testa. Sim, corajosa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Era uma coisa que em incomodava muito, desde criança. Tem nem 24 horas que fiz a cirurgia e esta tudo bem, foi supertranquilo”, contou a ex-bbb que revelou no programa ser complexada com o tamanho da testa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.