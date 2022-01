Eslovênia e Jessi são as primeiras eliminadas da prova do BBB 22

Nada de imunidade na primeira semana do "BBB 22" (TV Globo) para as sisters Jessi e Eslô. A dupla que disputava a primeira prova do programa foram eliminadas, após quase cinco horas de competição. Na prova disputada só pelo time dos Pipocas, as participantes deveriam pegar quatro cubos e segurá-los enfileirados, equilibrando-os até a campainha tocar. A prova foi disputada na 'terceira dimensão', e enquanto isso, o time do Camarote permaneceu na casa. A disputa segue entre as duplas: Eliezer e Rodrigo; Vinícius e Natália; Luciano e Lucas e Laís e Barbara.

