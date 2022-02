Enquetes apontam que participante sairá com rejeição no 4º paredão do BBB22

Arthur, Bárbara ou Natália? Com dois participantes que já se tornaram “figurinha carimbada” nos paredões, a quarta berlinda do programa veio com uma estreante que pode sair de primeira e com rejeição. As enquetes apontam que Bárbara deva ser eliminada com muita folga para Arthur e Natália.

Veja os indicativos:

Parciais da Mãe Dinah (Twitter) - 19h14 - Bárbara 79%, Natália 11,34%, e Arthur 8.89%.

Enquete do UOL - Bárbara 72,12%, Natália 17,90% e Arthur 9,98%.

Notícias da TV - Bárbara 81,24%, Natália 13,80% e Arthur 4,96%.