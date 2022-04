Emparedada, Natália chora: 'Eu não quero ver a Ana Maria'

"Por isso às vezes fico falando tanto, não porque eu quero sair ou porque eu estou realmente acreditando e convicta de que eu possa sair. Claro que na realidade hoje a que a gente tá exposta o mais certo é esse, é que eu saia, mas é também pra me preparar emocionalmente, psicologicamente [...] pra eu conseguir chegar no Tadeu e sorrir. Não ver isso como um fim", continuou.

"Acho que tô conseguindo me acalmar um pouco e buscar esse lugar de estar bem, porque bem eu não tô. Tô tentando ficar mais em paz, porque se acontecer e Tadeu falar: 'Nat, hoje quem sai é você', eu quero tá preparada pra isso. Preciso me preparar aqui dentro pra eu não desabar", disse a sister.

Em noite de eliminação, Natália chorou e disse não estar pronta para encontrar Ana Maria Braga no "Café com Eliminado" do "Mais Você". Ela contou a Jessi que está se preparando para ouvir o apresentador Tadeu Schmidt anunciar sua eliminação do BBB22.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.