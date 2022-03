Em dia de eliminação, BBB22 tem horário alterado devido ao Eliminatórias da Copa do Mundo

O Big Brother Brasil 2022 terá um brother a menos nesta terça-feira, 29, mas o público vai saber do resultado do paredão mais tarde que o normal devido ao jogo entre Brasil e Bolívia, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

O reality está previsto para ir ao ar a partir das 23h15 no horário de Brasília (22h15 no horário de Manaus).

As mudanças no horário da grade começaram a partir da novela Além da Ilusão. O Jornal Nacional entra no ar 45 minutos mais cedo, e Pantanal só passa depois do jogo. Sendo assim, no horário de Brasília, a eliminação do BBB22 entrará pela madrugada.

Programação (horário de Brasília):

19h05 - Quanto Mais Vida, Melhor!

19h45 - Jornal Nacional

20h20 - Eliminatórias: Bolívia x Brasil

22h30 - Pantanal

23h15 BBB 22

0h35 - Jornal da Globo

Horário de Manaus:

18h05 - Quanto Mais Vida, Melhor!

18h45 - Jornal Nacional

19h20 - Eliminatórias: Bolívia x Brasil

21h30 - Pantanal

22h15 BBB 22

23h35 - Jornal da Globo