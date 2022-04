Eliezer diz que sente saudade de Eslô e Arthur alfineta: 'pensei que fosse a Natália'

Eliezer explica o que pensou na hora e reage ao comentário do brother. "Mas ele falou de saudade. Eu não estou com saudade da Natália. Ela saiu há três dias, cinco dias...".

Durante o programa ao vivo desta segunda, os brothers do BBB 22 precisaram revelar de qual menina sentem mais saudade na casa. Tudo isso porque agora só restam homens no jogo.

