Eliezer alfineta Gustavo após escapar do paredão: 'a caça pegando o caçador'

"A galera deve estar fazendo os memes. Vou zoar muito o Gustavo quando a gente sair. É que eu respeitei o momento, mas eu ia dar uma zoada nele. Dei uma risada, vi que ele estava sério e fiquei quieto", soltou Pedro Scooby, sobre a derrota do ex-vidraceiro contra o seu maior rival no game. "Acho que ele não acreditava", disse Eliezer. "Acho que ele saiu achando que era um [Paredão] falso", opinou Arthur Aguiar.

Vitorioso em mais um paredão do "BBB 22" (TV Globo), Eliezer aproveitou a madrugada para comemorar o fato de ter levado a melhor na disputa pela preferência do público contra Gustavo, seu desafeto declarado no game, que deixou o confinamento com 81,53% dos votos. "Vou dormir hoje até mais tranquilo", desabafou Eliezer.

