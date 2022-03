Eli pede por milagre após ser vetado da prova do líder

O brother ficou inquieto, andou pela casa, e pediu para que Scooby não vença a disputa. Além disso, ele desabafou: "Só espero que se for esse lance de primeiro a sair, não seja o Vini nem a Eslô, senhor, Jesus, eu não posso ir pro Paredão com eles."

Após ser vetado da prova do líder pelo Scooby, o Eliezer ficou pensativo no BBB22: "Ai, meu Deus! Um milagre agora, agora tenho que pedir um milagre.", disse.

