DG se recusa a combinar votos com Arthur e brothers batem boca: 'vai tomar no c*'

Os ânimos estão exaltados nessa madrugada do "BBB 22" (TV Globo). Unidos no quarto do líder, Douglas, Scooby, Arthur e Paulo André tentavam analisar as possibilidades do paredão, entretanto, sem sucesso. Arthur usou o tabuleiro do líder para montar uma série de cenários do próximo paredão. A estratégia do ator era de salvar Tiago e Douglas do paredão.

Em um determinado momento, porém, Arthur sugeriu o voto na Laís. Mas, D.G disse que não vota mais na médica e acredita que nem ela vota nele. Arthur, porém, questionou: 'Mas você acha que ela não vota em você nem para se salvar?" e Douglas disse que prefere 'pagar para ver'.

"Se você não quer, não quer mano.", pontuou Arthur. "Então tá, não quero, é isso. Na sua cabeça tá tudo certo. Obrigado pela sua estratégia, agradeço muito.", rebateu D.G.