DG e Laís fazem as pazes após jogo da discórdia no BBB22

Douglas Silva conversou com Laís sobre atitudes que o brother teve em relação à médica, na madrugada desta terça-feira (22), após o jogo da discórdia no BBB22.

"Eu não me sinto bem estar trocando uma ideia sadia com você e depois dar um voto lá. Lógico que eu tenho que estar dentro do jogo, mas também tenho que buscar motivos. Lógico que eu comecei a jogar de um jeito, mas eu não sei jogar do jeito que muitos sabem, estrategicamente. Estou aprendendo", contou o ator.

Em seguida, Laís argumentou. "No Jogo da Discórdia, para a gente, por mais que a gente esteja falando de jogo ali, a pessoa pode levar para o lado pessoal e não é pessoal, é do jogo. E até a gente falando de jogo pode machucar a pessoa. Quando eu falei com o Arthur, eu comecei a me exaltar. E eu não queria isso".

"Eu vim mais conversar com você para você ficar tranquila sobre mim porque até neste momento eu falei: 'opa, virei a página, não quero mais votar na Laís, se não eu vou ficar massacrando a menina'. Você sabe que eu gosto de você. Não escondo o jogo mais não", disse DG selando a paz com a sister.

Os dois se abraçaram.