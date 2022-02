DG e Gustavo voltam para a disputa pela liderança após serem eliminados

dg e gustavo foram eliminados da prova do líder e até saíram da área da prova, mas tadeu tinha dito que fariam um teste com eles então não seria uma rodada para valer, eles foram eliminados mesmo assim e big boss convocou eles novamente pra prova minutos após o erro #bbb22 pic.twitter.com/t7oAOEWK2t

Após serem eliminados da prova do líder, os brothers Douglas Silva e Gustavo foram convocados para retornar a disputa pela liderança da semana do BBB 22.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.