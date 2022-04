DG e Eliezer comentam sobre jogo: 'A gente começou a se votar do nada'

"Você lembra a última frase do Tadeu? 'Você poderia ter ficado aqui pelo menos mais uma semana se não fosse por um voto, quem sai é você, Larissa'?", pergunta Eliezer. "O voto que ele falou era meu e do Vini. Porque a gente sabia que se fosse para o PA desempatar, ele ia desempatar para você, com certeza. E se eu tivesse votado em você, resolvia o rolê", revela o designer.

Durante a Festa PicPay, Douglas Silva e Eliezer conversam sobre a relação dos dois no jogo. Eles relembram uma situação de semanas atrás, envolvendo o ex-brother Vinicius. Douglas Silva defende que acha injusto outras pessoas encararem a berlinda com frequência, enquanto outros ainda não haviam encarado o Paredão, como era o caso de Vinicius.

